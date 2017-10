G7 : un premier Café-rencontre avec le groupe intégré de la sécurité (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Les agentes des relations communautaire du Groupe Intégré de la Sécurité du G7 souhaitent vous inviter à un café-rencontre qui se tiendra le mercredi le 18 octobre prochain de midi à 14h au Bistro-Thé L’Échange . Ce sera l’occasion d’échanger à propos de cet événement et de tout ce qui entourera sa tenue, de leur partager vos inquiétudes et questions.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Sûreté du Québec (SQ) font équipe pour assurer les relations avec la communauté d’ici à la tenue du Sommet du G7 en juin 2018 à La Malbaie en affectant des ressources spécialisées pour informer la population. Ils font partie du Groupe intégré de la sécurité, chargé de planifier et d’assurer les opérations de sécurité entourant l’événement. Le rôle de ces agentes est d’assurer des communications régulières et transparentes avec les résidents, les commerçants, les élus ainsi que les différents groupes communautaires et sociaux de Charlevoix.

Les personnes qui auraient des questions ou des préoccupations relatives à la sécurité peuvent communiquer avec les agents des relations communautaires par téléphone au 1-866-848-5849 ou par courriel à infosecurite-G7-securityinfo@rcmp-grc.gc.ca Le Groupe intégré de la sécurité s’est aussi assuré de la collaboration du journal Le Charlevoisien et de son site lecharlevoisien.com pour véhiculer l’information.