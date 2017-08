Le G7 inaugure son bureau à La Malbaie

Le gouvernement du Canada a procédé aujourd’hui à l’ouverture officielle de son bureau à La Malbaie en vue du prochain sommet du G7 dont le Canada sera l’hôte les 8 et 9 juin 2018.

Peter Boehm, sous-ministre pour le sommet du G7 et représentant personnel du premier ministre, Peter McGovern, sous-ministre adjoint du Bureau de gestion des sommets d’Affaires mondiales Canada, ainsi que Michel Couturier, maire de La Malbaie, ont profité du moment pour livrer des discours teintés d’optimisme quant à l’organisation du sommet.

Situé dans l’ancienne Pharmacie Jean Coutu sur le boulevard de Comporté dans un édifice qui a reçu une attestation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix (UNESCO) pour son engagement sur la voie de l’économie verte, ce bureau fédéral sera ouvert sur semaine de 8 h 30 à 16 h 30. Le propriétaire, Donald Poirier, se réjouit d’avoir obtenu ce contrat. « Il nous aurait été impossible de procéder à de tels aménagements sans le G7. C’est ultramoderne, spacieux et sécuritaire. Il y aura un après G7 », a soutenu le propriétaire.

Les dignitaires ont profité de l’occasion pour confirmer une présence numérique avec le lancement du site Web « En route vers le sommet du G7 », ainsi que des lignes sans frais destinées au public (1-833-G7CHARL).

Le Canada assumera la présidence officielle du G7 à partir du le 1er janvier 2018, mais les préparatifs sur le terrain vont déjà bon train dans un esprit de collaboration avec les différents acteurs de la communauté. Pour Daniel Desfossés, directeur général planification, sommets et événements majeurs, il est encore tôt pour s’avancer quant à l’impact du sommet dans Charlevoix : « Nos besoins sont majeurs et nous sommes très heureux de constater sur place une main-d’œuvre adaptée aux besoins du tourisme, bilingue et compétente. Pour vous donner un exemple, nous avons reçu plus de 100 candidatures pour combler notre poste d’agent à La Malbaie pour assurer nos suivis ».

« Ce bureau démontre notre engagement à renforcer notre implication dans la communauté en vue du sommet du G7 2018 dans Charlevoix. Une bonne coordination sur le terrain contribuera à faire de cet événement d’envergure une vitrine internationale unique pour Charlevoix, le Québec et le Canada », a soutenu Peter Boehm, sous-ministre pour le sommet du G7 et représentant personnel du premier ministre.

Le sommet du G7 2018 dans Charlevoix sera le 6e accueilli par le Canada et le premier qui aura lieu au Québec depuis 1981. Les sommets canadiens précédents ont eu lieu dans la région de Muskoka, en Ontario (2010), dans la région de Kananaskis, en Alberta (2002), à Halifax, en Nouvelle-Écosse (1995), à Toronto, en Ontario (1988), à Ottawa-Montebello, en Ontario et au Québec (1981).

La leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, Bardish Chagger, affirme : « Je suis fière que mon gouvernement ait choisi la région de Charlevoix pour tenir le G7. J’ai d’ailleurs rencontré le directeur général de Tourisme Charlevoix, Jacques Lévesque, afin de s’assurer que les gens vivent une expérience formidable et que les commerçants puissent aussi en profiter. C’est important de travailler en équipe afin que les gens aient le goût de revenir visiter la région de Charlevoix. »