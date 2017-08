Une fréquentation plus importante que l’an dernier pour le Symposium

Les deux premières semaines de la 35e édition du Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul ont connu une fréquentation plus importante que les éditions précédentes avec une moyenne de 300 visiteurs par jour. Les 12 artistes apprécient le contact direct avec les visiteurs et prennent le temps d’échanger avec eux au sujet de leur travail, selon la directrice artistique du Symposium, Marie Perrault.

« Nous avons à ce jour reçu beaucoup de bons commentaires, notamment à l’effet que les artistes de cette édition sont très disponibles et très généreux dans leurs échanges avec le public, a-t-elle souligné. De plus, les présentations mettant en avant un artiste en particulier qui ont lieu tous les mercredis, vendredis et dimanches attirent un public régulier, plusieurs personnes revenant pour voir les prestations de chacun. »

Cette année, ces prestations se font dans les espaces des artistes dans l’aréna, ce qui attire davantage les visiteurs, d’après les commentaires du directeur général du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, Jacques St-Gelais Tremblay. « Les gens peuvent pénétrer dans l’univers des artistes et c’est très apprécié. Concernant l’achalandage, nous sommes satisfaits puisque nous avons plus de gens que les années passées. Souvent les gens attendent de venir après les deux premières semaines afin que les oeuvres soient plus avancées, ce qui est une erreur puisque c’est intéressant de les voir au début. Nous sommes contents puisque 20 % de notre clientèle est locale alors que pour d’autres événements au Québec, cette proportion est de 10 à 12 %. On pourrait en attirer plus, mais c’est le défi des événements comme le nôtre qui dure depuis longtemps. Nous attirons une clientèle très spécialisée, qui passe deux ou trois jours à Baie-Saint-Paul, ce qui représente des retombées intéressantes. »

