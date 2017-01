Francis Tremblay joue les héros

Crédit photo : Ligue de hockey Molson Canadian de Baie-Saint-Paul

Le Aubé Anctil Pichette et Associés – Autobus Fortin, de la Ligue de hockey Molson Canadian de Baie-Saint-Paul, a remporté sa 8e victoire de la saison en défaisant le Kia Charlevoix 12 à 7 vendredi dernier.

Clovis Fournier a participé à sept des douze buts des vainqueurs. Il en a marqué trois et obtenu quatre mentions d’aide. Junior Bouchard, Elliot Dufour et Pierre-Marc Tremblay ont enregistré un doublé et récolté deux passes.

Du côté du Kia Charlevoix, soirée de cinq points pour David Gagné avec deux buts et trois aides. David Bouchard a aussi marqué deux buts. Jérémie Paquet n’est pas en reste avec un but et deux passes.

Pierre-Marc Tremblay

Dans le second affrontement, Francis Tremblay a dénoué l’impasse en tirs de barrage pour procurer la victoire au Hyundai Jean-Roch Thibeault 4 à 3 sur le Transport Croft. Tremblay a obtenu le titre de joueur du match.

Pour les gagnants, Mathieu Bruneau et Sébastien Lavoie ont amassé un but et une passe. Jason Garand, venu en remplacement pour le Transport Croft, a récolté un doublé.

Une seule partie est au programme ce vendredi à 21h30, alors que Aubé Anctil Pichette et Associés – Autobus Fortin se mesurera au Transport Croft.