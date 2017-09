Un franc succès pour les portes ouvertes au Centre-Femmes aux Plurielles (vidéo)

Crédit photo : Courtoisie

Environ 80 personnes ont pris part à la journée portes-ouvertes samedi au Centre-Femmes aux Plurielles. La coordonnatrice Alexandra Simard est satisfaite de cet événement, qui avait comme principal objectif de recruter de nouveaux membres en plus de célébrer les 30 ans de l’organisation.

« C’était une belle occasion pour nous de faire connaître nos services et nos activités, a mentionné Mme Simard. Les femmes intéressées pouvaient s’inscrire directement à nos activités, ce qui a bien fonctionné. Les participantes ont aussi apprécié la démonstration de work out latino et de danse. La visite guidée de nos locaux était aussi un moyen de faire connaître ce que nous faisons à la population. »

Chaque activité et service était présenté sous forme de kiosque. Le Centre-Femmes aux Plurielles proposent plusieurs activités dont les soupers communautaires, la ruche, qui est un réseau d’échanges de biens et de services en plus de soupers mensuels, le work out latino la danse, le service de dépannage, l’exposition collective Visu’elles, les cuisines collectives, le programme Vision-travail ainsi que le jardin communautaire.

La coordonnatrice du Centre-Femmes aux Plurielles remercie la vingtaine de bénévoles qui ont contribué au succès de la journée portes ouvertes en plus des commanditaires, la Ville de La Malbaie, le supermarché Provigo et Vitrerie Côté. Il est toujours possible de s’inscrire aux activités en visitant le site Internet de l’organisation au http://cfplus.org/, sur la page Facebook ou en communiquant avec l’équipe du Centre-Femmes au 418-665-7459.