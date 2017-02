Fortin présidera l’ensemble conventuel des PFM

Quelques heures seulement avant que les Petites Franciscaines de Marie ne reçoivent le prix Hommage aux bâtisseurs dans le cadre du gala de la Chambre de commerce de Charlevoix, le maire Jean Fortin confirmait qu’il présidera la corporation à but non-lucratif qui gèrera l’ensemble conventuel légué il y a un an.

Dans sa tâche, le maire de Baie-Saint-Paul sera secondé ar John R. Porter, vice-président, Patrick Lévesque, secrétaire, Julien Dufour, trésorier, Luc Goudreault et Martin Bouchard, administrateurs, appuyés par Sylvain Gendreau, directeur confirmé dans son mandat.

Ému et fier de dire qu’il tenait à faire partie de cette organisation dans le but de respecter l’esprit des PFM dans ce projet, M. Fortin a lancé : « Nous sommes heureux de compter sur l’apport de sept administrateurs chevronnés pour en faire un centre innovant, un levier de développement économique non seulement pour Baie-Saint-Paul, mais pour tout Charlevoix ».

M. Porter n’a pas caché son enthousiasme. Professeur universitaire et muséologue de renommée internationale, il est le neveu de trois PFM, Laura, Gabrielle et Margaret, celle qui a relaté l’histoire de la congrégation dans Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix tout se berce, édité chez Septentrion.

« La richesse patrimoniale est sans conteste un des éléments les plus porteurs pour le rayonnement de ce projet. Le potentiel de développement est tout aussi porteur pour la dynamisation du milieu », a laissé entendre le président sortant du conseil d’administration du Musée national des Beaux-Arts du Québec et vice-président du Centre de gestion.

De nombreux projets s’inscrivent dans les axes de développement établis et ont déjà pris forme. L’enthousiasme est palpable, selon Sylvain Gendreau. « Les nombreuses demandes que nous recevons des promoteurs en témoignent. Plusieurs propositions d’affaires et nouveaux projets innovants ont été déposés ».

Le C.A. doit s’entendre pour la signature de baux à court terme. Déjà, le Centre d’études collégiales en Charlevoix, la Coop de l’Arbre et la télévision communautaire TV-CO font partie des projets retenus.

Esprit des sœurs

Six grands axes fixeront les orientations : art, culture et patrimoine, entrepreneuriat et travail collaboratif (coworking), hébergement alternatif, connaissance et éducation, agroalimentaire et énergie renouvelable, ce qui rencontre l’esprit des PFM, soit la solidarité et l’entraide collective.

La présence de la Coop de l’Arbre revêt une importance capitale. Déjà, l’idée d’alimenter le complexe à partir de la biomasse intéresse les membres du conseil d’administration. Un projet vraiment porteur pour l’avenir puisqu’il pourrait y avoir des économies substantielles en frais de chauffage.

Déjà plus d’une soixantaine de personnes sont impliquées à différents égards. La mobilisation se poursuit; le centre de gestion s’est adjoint de visionnaires, des créatifs et d’experts pour livrer un projet unique, soutient-on. Ce projet redéfinit Baie-Saint-Paul et motive le maire Fortin à poursuivre son implication en politique active.

Tout sur baiesaintpaul.com/citoyens/complexe-conventuel-des-petites-franciscaines-de-marie.

Tous unis à l’heure d’un nouveau concept de développement collectif pour Baie-Saint-Paul.