Fini, le fouillis dans les bottes des petits des écoles Saint-François de Petite-Rivière-Saint-François et Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Saint-Fidèle! Grâce au travail de jeunes bénévoles engagés, des modules range-bottes permettent maintenant aux jeunes de ranger leurs bottes d’hiver de façon ordonnée. C’est dans le cadre du Créneau jeunesse que le Carrefour jeunesse emploi Charlevoix/Côte-de-Beaupré, en collaboration avec l’Atelier la Cire-Constance, a mis sur pied ce projet d’utilité collective dans la communauté. Six jeunes de la région y ont participé. Ils ont d’abord reçu des formations par des ébénistes reconnus afin de fabriquer de A à Z les modules qui ont été offerts gracieusement aux deux écoles afin de rendre les corridors plus propres et plus sécuritaires. Les participants se sont rendus sur place afin de prendre les mesures exactes de leur projet. Ils ont fabriqué, peint et installé les modules. La lecture de plan, l’utilisation d’outils et la gestion du temps et des imprévus lors de la réalisation d’un tel projet ne sont plus des secrets pour les jeunes participants.

Les projets de volontariat comme celui-ci sont le fruit de la nouvelle entente entre le Secrétariat à la jeunesse et le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec. Ceux-ci visent un « engagement qui favorisera l’intégration à la collectivité, l’établissement ou le renforcement d’un sentiment d’appartenance et la prise de conscience des enjeux locaux chez les jeunes participants de 18 à 29 ans. »