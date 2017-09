La Financière Banque nationale inaugure son bureau de Baie-Saint-Paul

(LT) La Financière Banque nationale, gestion du patrimoine, a ouvert son premier bureau dans Charlevoix cet été. L’équipe Gosselin-Auger-Losier a célébré avec plusieurs clients et partenaires l’ouverture officielle de cette succursale, située au 11 rue Saint-Jean-Baptiste, bureau 205, d’une superficie de 350 pieds carrés.

Le Premier vice-président et conseiller en placement, Stéphane Gosselin, est heureux de pouvoir desservir la région de Charlevoix. « C’est un rêve que nous avions depuis sept ans, a-t-il souligné. Nous voulons assurer une présence à long terme dans la région. Nous avons des clients ici depuis 20 ans. Nous voulions se rapprocher d’eux et aussi développer une nouvelle clientèle. C’était un manque dans la région puisqu’il n’y avait pas de bureau de courtage. »

L’équipe de sept employés a célébré cette ouverture officielle à la Galerie Iris de Baie-Saint-Paul. M. Gosselin a expliqué davantage le rôle d’un conseiller en placement, puisque c’est un métier souvent méconnu de la population. «Nous sommes là pour guider nos clients et leur offrir des rendements intéressants, a-t-il ajouté. Je suis conseiller en placement depuis 1987. Ce travail demande beaucoup de lecture et de patience. Il y a plus de 30 000 produits offerts aujourd’hui, nous devons être à l’affût. Le niveau de risque diffère d’un client à l’autre. Nous sommes là pour sécuriser les gens.»