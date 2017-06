Une fin de match inespérée pour le Joe Smoked Meat

Durant les quinze dernières minutes du match de dimanche dernier à Lotbinière, alors que tout semblait perdu pour le Joe Smoked Meat, l’équipe de Baie-Saint-Paul fait preuve d’une force de caractère remarquable en transformant une défaite probable en victoire retentissante.

Par Gilles Fiset

Il ne restait que trente minutes à faire seulement pour terminer la partie et les deux équipes sont à égalité 1 à 1, lorsque l’arbitre accorde un tir de pénalité aux Abris Tout Genre qui en profitent pour briser l’égalité. Le gardien du Joe Smoked Meat (JSM), Samuel Hétu, est alors expulsé du match pour avoir contesté la décision de l’arbitre. L’entraineur de l’équipe, Dave Côté, doit donc enfiler un maillot et prendre sa place.

Ce dernier confiait qu’à ce moment du match, il s’est surpris à espérer une nulle, la victoire lui semblait trop improbable. Mais voilà, durant le dernier quart d’heure, le talentueux Mathieu Nart envoie deux fois la balle dans le filet adverse pour ainsi donner la victoire au JSM par 3 à 2. C’est d’ailleurs le joueur originaire de Belgique qui avait aussi compté le premier point du JSM.

Même si Mathieu a placé les ballons dans le filet, il était bien supporté par le reste de l’équipe, selon Dave Côté. « Les attaques ont été bien construites par l’ensemble des joueurs. C’est un effort d’équipe et en plus, on dominait le match, c’est juste que nos tirs ne rentraient pas dans le filet », affirme M. Côté. Le JSM est désormais en tête du classement. Il devra affronter une puissante équipe dimanche prochain à 18 h alors que le JSM affrontera l’Olympique de Cap-Rouge-Saint-Augustin.