La Fiesta Desjardins: un rendez-vous à ne pas manquer

Le service des loisirs et de la culture de la ville de La Malbaie invite la population à sa deuxième Fiesta Desjardins les 28 et 29 juillet à Pointe-au-Pic.

Durant ces deux journées de divertissements, venez voir les artistes et artisans sur la rue Richelieu de 10 h à 21 h. L’activité est en collaboration avec Louise Belley et son événement estival « Les Arts en fête ». En préambule aux événements majeurs, il y aura de l’animation sur les terrasses et sur la rue avec musique, danse et humour. Sur le terrain du Centre d’études collégiales en Charlevoix (CECC), on présentera de l’improvisation et de la danse à partir de 19 h. Puis, ce sera le tour des grands spectacles dès 20 h 30 sur la scène installée devant le CECC.

Sur la grande scène, le vendredi 28 juillet, Jasmine Fortin, lauréate du prix de la Ville de La Malbaie Cégeps en spectacle 2017, ouvrira le bal à 20 h. Suivra à 20 h 30 Jonathan Painchaud, qui interprétera ses plus grands succès et les chansons de son dernier album. À 21 h 30, plongez dans l’univers des Beatles avec les Ringos (Marc Déry, Éric Goulet, André Papanicolaou et Marc Chartain) qui vous feront revivre cette belle époque. Ils seront accompagnés pour l’occasion de quelques invités spéciaux.

Le lendemain, ce sera au tour de DJ Rick de chauffer l’ambiance à compter de 20 h 30 pour laisser place aux incontestables représentants du disco, le Boogie Wonder Band, qui fête cette année son 20e anniversaire. Pour l’occasion, le groupe offrira une prestation extraordinaire qui vous fera danser sur les plus grands succès du disco.

Plongez dans l’ambiance de carnaval et de glamour des années 70 et sortez vos paillettes et vos lunettes!

Cette année, en plus des événements de la rue Richelieu, la Fiesta déborde le jeudi à la Cité d’Art avec Pépé et sa guitare, le vendredi à la bibliothèque Laure-Conan pour un pique-nique culturel et le samedi au centre-ville dans le cadre du marché public avec l’Heure du conte, les Installations mouvantes et Jason Hudon. L’Auberge de jeunesse et le Casino de Charlevoix sont également de la fête en présentant des spectacles le vendredi et le samedi.

Pour tous les détails, nous vous invitons à consulter le site Internet alamalbaiecetete.com et à suivre la page Facebook. Vous pouvez aussi téléphoner au 418 665-3747 poste 5240.