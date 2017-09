Feux de circulation au quai Casgrain

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports informe les usagers de la route que des travaux d’installation de feux de circulation sur le boulevard de Comporté, en face du quai Casgrain à La Malbaie, seront effectués à partir du 5 septembre.

Ces opérations, selon le ministère, permettront de rendre l’intersection plus sécuritaire et d’y faciliter la traversée des piétons et des cyclistes, ainsi qu’améliorer l’accès au fleuve. Les travaux occasionneront la fermeture d’une voie sur deux, dans les deux directions en tout temps. La limite de vitesse sera réduite à 50 km/h.

Pour le maire Michel Couturier, il s’agit d’une bonne chose, lui qui s’attarde à ce dossier depuis deux ans déjà. « Nous avons demandé des chiffres à la Sûreté du Québec et on dénote plus de 40 accidents de la circulation par année sur le boulevard. C’est une bonne chose que soit enfin sécurisée la traverse devant l’hôtel de ville, qui est très fréquentée », a-t-il commenté.

Questionné au sujet de l’étude effectuée l’an dernier sur ce boulevard par le ministère afin d’évaluer la possibilité de le faire passer de quatre à trois voies, redonnant ainsi un meilleur accès au fleuve, le maire a avoué que ce dossier suit son cours et que les informations préliminaires sont intéressantes.

« Je rappelle que notre objectif premier est la sécurité des gens », a-t-il confié, confirmant que ce dossier devrait connaître son dénouement dans un 2e mandat à la mairie.