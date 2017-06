Les Fêtes de la mer, du plaisir garanti pour les familles

Crédit photo : Courtoisie Musée maritime de Charlevoix

La 26e édition des Fêtes de la mer se tiendra le dimanche 9 juillet au Musée maritime de Charlevoix. Plusieurs activités familiales seront proposées pour célébrer le patrimoine maritime dont la dernière messe qui sera célébrée sur la goélette St-André, par l’abbé Jean Moisan.

La population est invitée à grimper à bord de cette goélette, classée bien culturel, pour participer à cette messe spéciale dès 10h30. Aussi, les familles pourront visiter les trois autres bateaux en plus de participer à la traditionnelle compétition de bateaux en carton et la course de petits bateaux sur la rivière des Boudreault.

Pour la course de bateaux de carton amicale, les participants doivent concevoir leur embarcation avec du carton ignifugé, de la corde et du ruban adhésif. Ils vont par la suite montrer leur talent sur l’eau en équipe de deux matelots. Le Musée maritime invite les gens à s’inscrire puisqu’il accepte seulement une quinzaine d’équipes. Les personnes intéressées ont jusqu’au 6 juillet 2017 pour le faire en composant le 418 635-1131 ou en écrivant à Marie-Hélène Thivierge au courriel suivant: mhthivierge@museemaritime.com.