La fête de la chanson à Tadoussac

Le Festival de la chanson de Tadoussac débute ce jeudi. Amateurs de chanson et de musique, tous à l’est!

Par Émélie Bernier

Dès jeudi, le ton est donné avec les Cowboys fringants, un spectacle qui annonce déjà complet! Samito, Karim Ouellet et Carotté complètent le tableau festif pour cette première soirée. Dès vendredi 13h, Tadoussac s’ébroue avec les jeunes figures des Alliances, Lydia Képinski, Samuele, Maxime Auguste et Émile Gruff, sélectionnés chez les festivals partenaires dont le Festif, et qui se relaieront sur la Scène Hydro-Québec. Une autre belle tralée de jeunes participe aux Chemins d’écriture, une résidence d’artistes nomades qui butinent de Montréal à Québec en passant par Petite-Vallée et Tadoussac.

Au chapitre des têtes d’affiche, Tadoussac vous gâte avec Luc de Larochellière, Damien Robitaille, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Daniel Bélanger, Louis-Jean Cormier, Matt Holubowski et Cayouche qui grimperont tour à tour sur l’autel de l’église, rebaptisé scène Québécor pour l’occasion.

Sous les chapiteaux et au site Belle-Gueule, la fête est en continue avec une panoplie de découvertes qui vous épateront et de valeurs sûres. Guillaume Arsenault , Carotté, Sages comme des sauvages, les Deuxluxes, Les Hôtesses d’Hilaire,

À la salle Marie-Clarisse de l’Hôtel Tadoussac, la proposition s’avère plus folk avec des artistes à texte à la gouaille incontestable comme Urbain Desbois, Sarah Toussaint-Léveillé , Bernhari et Dick Annergarn, la légende belge.

Rendez-vous des couches-tard à la couenne dure, le sous-sol de l’église accueille cette année Brown, Koriass et Alaclair Ensemble qui prennent part à L’Osstidtour vendredi. Le lendemain, Lubik saura déchaîner les festivaliers à son tour.

L’école Saint-Joseph accueillera une aventure artistique éphémère réunissant 9 artistes, amateurs et professionnels autour du répertoire d’Édouard Hovington, ce ce personnage emblématique de Tadoussac. Samedi, la journée rime avec famille avec le spectacle jeune public, Daniel Gervais et Roger Dallaire, et le concours de sculptures sur sable sur la plage, une tradition.

Les spectacles à l’Anse-à-la-Barque, auxquels on assiste le cul calé dans un kayak ou les pieds posés sur les rochers, sont un incontournable, tout comme la tournée musicale de la Pointe-de-l’Islet.

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur http://www.chansontadoussac.com