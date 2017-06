Une fête courue à Clermont (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Des milliers de personnes ont accepté l’invitation de la Ville de Clermont afin de souligner la Fête nationale des Québécois, au Parcours des Berges Alexis-Le-Trotteur. Les activités ont débuté le spectacle avec le spectacle de marionnettes et de micro-magie avec Presto et Balthazar pour les jeunes, suivi d’une messe et d’un souper communautaire. Levée de drapeau, discours patriotique et spectacles avec Gilbert Mailloux et Yannick Guérin figuraient à la programmation. Claude Boulet est passé par Clermont et nous rapporte quelques moments de bonheur.