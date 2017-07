Festival international du Domaine Forget: Guitare, danse et voix à l’agenda

Les 6, 7 et 8 juillet, le Domaine s’anime encore, pour votre plus grand plaisir. La danse s’invite sur la scène de la salle Françoys-Bernier et les guitares s’envoient en l’air!

Par Émélie Bernier

Le jeudi 6 juillet à 20 h, la chorégraphe et interprète Anne Plamondon se donnera corps et âme lors d’un spectacle solo audacieux intitulé Les mêmes yeux que toi. Elle y explore le thème de la maladie mentale, inspirée par la schizophrénie de son père. Elle explore à travers le geste ces zones grises entre la démence et la normalité.

Le lendemain, vendredi 7 juillet à 20 h, pour la première fois dans Charlevoix, la voix sublime de la célèbre mezzo-soprano Jennifer Larmore retentira. Pour l’occasion, elle sera accompagnée de Vera Beths, violon, Steven Dann et Max Mandel, altos, Kenneth Slowik et Richard Lester, violoncelles, Pedja Muzijevic, piano, et Jean Michon, contrebasse. La diva interprétera, avec les artistes en résidence à l’Académie, La Regata Veneziana de Rossini dans un programme comprenant aussi le Trio op. 14 de Brahms et, classique d’entre les classiques, La truite de Schubert.

Puis, le samedi 8 juillet, place aux guitares! S’enchaîneront pour l’occasion la finale du concours de guitare 2017 (10 h 30, gratuit), le concert des lauréats du concours 2016 (13 h 30, gratuit) et une exposition de luthier tout l’après-midi. À 16 h, le public pourra assister au concert de SoloDuo, formé des guitaristes Lorenzo Micheli et Matteo Mela qui offriront des œuvres de Debussy, Scarlatti, Janáček et Rodrigo. Le même jour à 20 h, le maître de la six cordes Alvaro Pierri, concertiste d’origine uruguayenne, présentera des pièces du répertoire sud-américain qui fait sa renommée depuis toujours.

Le brunch-musique du 9 juillet fera aussi la part belle à la guitare avec le duo Con Fuoco, Simon Duchesne et Hugo Larenas, et la proposition éclectique De Bach à Zappa.

Classes de maîtres et concerts de l’Académie, gratuits, sont aussi à l’agenda. Le « Domaine sur la route » s’arrête au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul le 7 juillet à 16 h et les guitares sont une fois de plus sur la sellette.

Consultez le domaineforget.com pour tous les détails. Pour informations et réservations, composez le 418 452-3535.