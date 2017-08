Festival international du Domaine Forget : Entre le jazz et le java

Crédit photo : Frédérik Robitaille

Du 11 au 13 août, la programmation du Festival international du Domaine Forget vous en mettra plein les oreilles. Bach, Gounod, Saint-Saëns, Renié et même le jazz s’invitent sous le soleil de Charlevoix!

Dès 16h, le vendredi 11 août, assistez à un concert enlevant avec le violoncelliste Raphaël Wallfisch et la violoniste Elizabeth Wallfisch. Entourés de nombreux collègues musiciens, ils offriront un répertoire pour cordes consacré à Bach, Gounod et Weinberg dans l’ambiance conviviale des concerts-apéro. Elizabeth Wallfisch interprétera la Sarabande et le Double de la Partita en si mineur de Jean-Sébastien Bach. Également au programme, la Fantaisie chromatique et fugue, BWV 903 de Bach, interprétée et arrangée par le grand altiste Atar Arad, ainsi que le Quatuor en la mineur, de Gounod.

Le soir même à 20 h, place au jazz avec The Clayton Brothers Band, formé notamment des frères John et Jeff Clayton. Le quatuor viendra déverser son jazz ensoleillé dans Charlevoix le temps d’un concert unique autour du dernier album de la bande, Soul Brothers, paru en 2016. Ce disque reflète bien l’amour du groupe pour l’art américain ainsi que celui qui les unit.

Le lendemain, samedi 12 août à 20 h, place au charme de la harpe avec Valérie Milot derrière le bel instrument. Le trio qu’elle forme avec le violoniste Antoine Bareil et le violoncelliste Stéphane Tétreault présentera des oeuvres en solo et en duo de Schubert, Saint-Saëns et Fauré. Le trio sera réuni pour interpréter le Trio pour violon, violoncelle et harpe d’Henriette Renié.

Le brunch-musique du 13 août sera accompagné en musique par le duo Umemoto-Senay, accordéon et guitare, et ses influences latines. Plusieurs activités gratuites sont au programme de l’Académie, soit les concerts étudiants et les classes de maître. Le Domaine sur la route s’arrête d’ailleurs le 11 août à 14 h au Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Les étudiants cordistes vous charmeront à coup sûr!

Visitez le domaineforget.com pour tous les détails ou composez le 418 452-3535.