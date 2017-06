Festival international du Domaine Forget: corne d’abondance

La longue fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste sera belle au Domaine Forget. Plusieurs événements sont à l’agenda, dont 2 concerts apéros et la Journée Arts sans frontières qui fera cette année la part belle au piano!

Par Émélie Bernier

Le programme débute le vendredi 23 juin à 16 h alors que résonneront les notes du premier partenariat entre le Domaine Forget et La Chapelle musicale Reine Élisabeth de Belgique. Kerson Leong, violon, Hélène Desaint, alto, Astrig Siranossian composent le trio de La Chapelle qui sera accompagné par les pianistes Nathanaël Gouin et Georgy Tchaidze. Ce premier événement de la série des Concerts-apéro est une occasion privilégiée d’échange avec les interprètes. Le soir même, à 20 h, assistez au retour attendu du flûtiste Mathieu Dufour de l’Orchestre philharmonique de Berlin. Entouré d’excellents musiciens, il présentera des œuvres de C.P.E. Bach et Brahms. La Petite symphonie pour vents de Charles Gounod sera aussi à l’honneur.

Le samedi 24 juin, la Journée Arts sans frontières sera celle, notamment, du pianiste canadien Louis Lortie qui offrira un cours de maître sur son instrument fétiche. Un dîner champêtre musical est aussi à l’horaire de cette journée faste. Animée par Mario Paquet, la journée sera ponctuée de concerts consacrés entre autres aux quatuors pour piano et cordes de Brahms et de Fauré, dont le premier aura lieu à 13 h 30 et réunira les stagiaires en piano qui présenteront un concert gratuit d’œuvres pour deux pianos et piano quatre mains. Deux concerts suivront à 14 h 30 et 16 h, ce dernier s’inscrivant aussi dans la série des Concerts-apéros et mené parle virtuose Louis Lortie. Cette journée à la fois festive et musicale culminera par une dégustation de bières belges et québécoises

Le 25 juin, la chanteuse jazz Stacey Kent revient enchanter le public du Domaine avec ses voluptueuses interprétations des standards américains enrobés d’influences brésiliennes. Elle sera entourée par 4 musiciens.

Le brunch-musique du Domaine accueillera le 25 juin le Duo Cotnam-Gagnon qui vous entraînera Sur les routes d’Europe. Plusieurs activités gratuites sont aussi proposées au Domaine Forget, comme les concerts des étudiants de l’Académie et les cours de maître publics. Visitez le domaineforget.com pour tous les détails. Informations et réservations au 418-452-3535.