Festival des pompiers de Charlevoix: un franc succès

Kévin Lavoie et son équipe peuvent être fiers de ce 25e festival qui a accueilli plus d’une centaine de pompiers répartis en une douzaine de brigades de Sainte-Anne-de-Beaupré à Baie-Sainte-Catherine.

Par Gilles Fiset

« C’est une belle et une grosse édition, commente Kévin Lavoie, président du 25e Festival des pompiers de Charlevoix. Les pompiers de Charlevoix sont en feu et il y a beaucoup de monde sur le site. C’est certain qu’il y a eu un peu de pluie, mais avec le grand chapiteau qui pouvait accueillir 500 personnes, on pouvait accueillir notre monde quand même ».

L’hôtesse de ce 25e festival, la brigade des pompiers de La Malbaie, a été la première à organiser un festival dans la région. Aussi, c’est la brigade qui a remporté les jeux de la première édition, en 1992, qui a gagné ceux de 2017, soit la brigade de Saint-Irénée. Il y avait trois grands jeux durant la fin de semaine qui mettaient aux prises les équipes des différentes brigades à travers des épreuves techniques propres au métier de pompier.

L’équipe du comité organisateur pose fièrement dans la tente de l’espace du 25e dans lequel tous les gilets à l’effigie du festival des pompiers de Charlevoix et tous les trophées étaient rassemblés.

Durant les trois jeux de la fin de semaine, les pompiers devaient rivaliser d’habilité à travers des épreuves propres au métier de pompier.

Il y avait vraiment beaucoup de monde sur le terrain de balle de La Malbaie pour participer aux jeux et pour y assister.