Le Festif! se retire du Marché de Noël

Le Festif!, qui avait la tâche de coordination du Marché de Noël depuis les trois dernières années, a décidé de céder sa place à de nouveaux organisateurs et de concentrer ses efforts sur les projets en cours.

Le conseil d’administration du Festif! a pris la décision de ne pas renouveler le mandat du Marché de Noël confié par la COFEC avec sa petite équipe constituée de Clément Turgeon, Anne-Marie Dufour et Charles Miller. « Le festival connaissant une croissance importante, il est prioritaire pour l’équipe de s’affairer à la production de bilans complets et de prendre le temps de dresser un portrait clair des orientations futures »,écrit Charles Miller, dans un communiqué de presse.

« Le Marché de Noël est un évènement auquel on croit beaucoup et la décision a été dure à prendre pour l’équipe, mais nous devons nous concentrer sur le développement du Festif!, ce qui demande de plus en plus de temps et réflexions », a renchéri Clément Turgeon, directeur général.

Plusieurs projets parallèles se retrouvent d’ailleurs sur la table pour les prochains mois. Parmi ceux-ci, le Cabaret Festif! de la Relève, volet concours du Festif!, tiendra sa 8e édition à l’hiver 2018, sur laquelle l’équipe travaille à l’élaboration de nouveaux concepts qu’elle pourrait annoncer d’ici octobre. La possibilité de productions de spectacles, comme en 2016 avec Vincent Vallières, La Bottine Souriante et Les Cowboys Fringuants, figure aussi parmi les projets.

Le Festif! remercie toute l’équipe du Marché de Noël pour la confiance, ainsi que tous les bénévoles et commerçants de Charlevoix avec lesquels ils ont eu la chance de travailler.