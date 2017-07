Festif!: Un bilan « sécurité » presque parfait!

Avec des policiers à vélo et à pied qui sillonnaient les sites jusqu’aux petites heures du matin et une armada d’agents de sécurité qui veillaient au grain, la ville était bien gardée durant le Festif! La Sûreté du Québec dresse un bilan positif des quatre jours de festivité. « Oui, on a augmenté la présence policière, mais les interventions étaient axées sur la prévention et la proximité », indique Christine Coulombe, porte-parole de la Sûreté du Québec. Quelques barrages routiers ont été installés. « Les gens savaient qu’on était là. On était visible afin d’éviter que les gens prennent leurs autos », explique la porte-parole.

Le bilan qu’elle dresse de la fin de semaine est plutôt léger avec un dossier de voie de fait ouvert suite à une altercation entre deux festivaliers, un constat pour possession simple de stupéfiant émis lors d’un barrage routier et un constat d’infraction municipale pour avoir troublé la paix dans un endroit public.

« Il y a eu beaucoup d’échanges entre les policiers et les citoyens, dans le respect. Les policiers à vélo et à pied permettent cette proximité, rajoute Mme Coulombe. La collaboration a été excellente avec l’organisation du Festif! et avec les agents de sécurité, nous étions toujours en contact », indique-t-elle. ❡

Les problèmes de congestion qu’a connu la ville lors du Festif! par les années passées ont été domptés. Un important travail en amont avait été fait afin d’éviter les interminables bouchons de circulation.

« On a travaillé fort en collaboration avec la Sûreté du Québec, avec la Ville… Tout le monde a été mis à contribution pour qu’il n’y ait pas de bogue. On a agrandi les stationnements, on a parlé de l’importance de marcher, on a martelé de prendre les navettes, de covoiturer… Je pense que le message a passé et qu’au final, les résultats sont concluants », explique la présidente du conseil d’administration, Gabrielle Bouchard.

Des agents de circulation ont été postés aux intersections les plus fréquentées, qui avaient troqué leurs feux de circulation habituels pour des feux rouges clignotants.

Les secouristes de l’Ambulance Saint-Jean ont aussi pu profiter d’un Festif ! « tranquille ». «On a eu quelques interventions : des malaises, des abus d’alcool, mais pas de coups de chaleur, pas de blessures importantes. On a donné des petits pansements, mais le gros, c’est des abus d’alcool », relate Michaël Pilote, directeur de la division de Baie Saint Paul pour l’Ambulance Saint-Jean. Les équipes, 5 personnes par soir, étaient prêtes à tout. «On s’attendait à davantage de cas. C’est bien en deça de ce qu’on avait estimé. Au Festif !, le plan d’urgence est très bien monté et tout le monde est rodé », constate-t-il.

D’ailleurs, aucun transport en ambulance n’a été effectué sur les heures de garde de l’Ambulance Saint-Jean, soit jusqu’à 2h30 du matin, à la fin des Après Festif !

Le bilan « sécurité » frôle donc la perfection, pour l’équipe du Festif!.Petite ombre nauséabonde au tableau, les toilettes! « On n’en avait définitivement pas assez! L’an prochain, il faudra en importer », rigole Gabrielle Bouchard.