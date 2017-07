Le Festif! à son paroxysme

Commerces bondés, foule déambulatoire souriante et bronzée, voire cramée, musique tous azimuts, artistes de cirque : la rue Festive débute dans quelques instants et la journée s’annonce belle à souhait.

Sarah Toussaint Léveillé chante ses ritournelles graves et belles sur le quai depuis 11h30. Philippe B la suivra dès 12h30. C’est aussi l’heure à laquelle la rue festive s’anime avec le retour de Lemon Bucket Orchestra, qui a enchanté les festivaliers noctambules il y a quelques heures (2h du matin dans la cour de l’église, la foule était compacte!), le Quatuor Stomp, les Tonys et leurs drôles de têtes haut perchées, et Circo Comédia. A 14h30, Peter Peter s’amène sur la Scène Hydro Québec, près du Saint Pub, suivi par les « trad » De temps Antan et Vent du Nord.

À 14h30, l’Ensemble de contrebasses du Domaine Forget se produit à la Galerie Iris et à 17h, Leif Vollebekk s’amène sous le chapiteau Radio Canada.

Les vitrines Pantoum et La Bête, au Tony et Charlo, présente Lydia Kepinski, Renard Blanc et Bad Dylan, tout à fait gratuitement.

La place Desjardins sera pleine à ras bord pour accueillir le trio de puissance du rock/folk québébois : Bernard Adamus, Lisa Leblanc et Daniel Bélanger. La soirée s’annonce rap queb à la Scène Sirius avec KNLO, Rednext Level et Alaclair Ensemble (complet!). Voïvod est au sous-sol de l’église à 20h, Groovy Aardvark à 23h30.

La Scène Radio Canada accueille l’éclectique Klo Pelgag à 23h59. et Yonatan Gat clot la grosse veillée à 2h au Garage du Curé!

Prêts, les « Festif’valiers »?