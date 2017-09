La Ferme Caprivoix vous attend dimanche

À nouveau en cette fin d’été, la campagne et la ville célèbrent d’une même voix l’agriculture québécoise. La diversité sera au rendez-vous pour la 15e année de cette journée qui aura lieu le dimanche 10 septembre, de 10 h à 16 h, selon Cathy Chénard, agente de communication à l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Dans la région de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, cinq fermes hôtes ouvriront leurs portes aux quatre coins du territoire. Dans Charlevoix, la Ferme Caprivoix accueillera les visiteurs qui pourront découvrir les chèvres bouchères et les bœufs Highland.

Sur leur terre à Saint-Hilarion, la famille Talbot-Nicole accueillera les gens dans un décor enchanteur pour faire savourer les attraits de l’agrotourisme. Les visiteurs pourront aussi en apprendre davantage sur la transformation des produits réalisée directement à la ferme.

Le camion de rue La Charrette sera sur place toute la journée. Les enfants pourront profiter de la présence de Brimbelle et Foin-Foin et s’amuser dans les jeux gonflables qui seront installés sur le site. Dégustations et tirages font partie de la programmation, souligne-t-on sur le site de l’UPA.

« Cette journée est essentielle pour valoriser notre agriculture et ses métiers. Les producteurs mettent beaucoup d’efforts pour préparer l’événement et c’est tout en leur honneur d’accueillir les gens chez eux », a déclaré Jacynthe Gagnon, présidente de la Fédération régionale de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord. Les familles sont très nombreuses à participer à cet événement unique conçu spécialement pour elles. « La diversité des activités proposées rejoint tout le monde, autant les petits que les grands et année après année, l’engouement ne fait que s’accentuer! », a-t-elle ajouté.

L’activité est gratuite et a lieu beau temps, mauvais temps. Des chapiteaux sont aménagés. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site Internet des portes ouvertes de l’UPA : portesouvertes.upa.qc.ca