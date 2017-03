La ferme Barjo, troisième au Canada

Dominique Bard et Amélie Tremblay peuvent être fiers, car leur entreprise, la ferme Barjo, arrive en troisième position des producteurs laitiers canadien et en deuxième place au Québec, selon l’indice de performance total (IPT). Cet indice est calculé à partir de six différents aspects de la gestion du troupeau. « On est vraiment fier », confie Dominique Bard. « On s’occupe bien de notre entreprise et de nos animaux », ajoute-t-il pour expliquer son succès.

La ferme Barjo a récolté 973 points sur une possibilité de 1 000. L’an dernier, l’entreprise de Baie-Saint-Paul avait accumulé 979 points, ce qui lui avait valu la première place au Québec et la deuxième à travers tout le Canada.