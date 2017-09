Les familles visitent la Ferme Caprivoix en grand nombre

Les familles de la région de Charlevoix ont été nombreuses à profiter de cette journée ensoleillée pour participer à la journée Portes ouvertes de l’UPA, qui avait lieu cette année à la ferme Caprivoix de Saint-Hilarion. Visite des animaux de la ferme, tours de poneys et la présence des jeux gonflables ont comblé les enfants et leurs parents.

Les participants ont pu voir les chevaux, les cochons, les vaches Highland et bien sûr les chèvres. Quelques chanceux ont même été témoins de naissance de chevreaux. Cette journée permet aussi d’être en contact avec les agriculteurs Michel Nicole et Sophie Talbot, qui étaient heureux d’accueillir autant de gens aujourd’hui. De plus, des dégustations étaient aussi au programme grâce à la présence de la Charrette de la Table agrotouristique de Charlevoix.

