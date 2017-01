La famille Tremblay remporte le Tournoi des familles

C’est l’équipe du skip Jules Tremblay, épaulé de Fabienne Tremblay, Marie Ève Boudreault et Sellena Bouchard qui a remporté les grands honneurs dans la classe A contre le groupe de Bruno Guay lors du 22e Tournoi des familles qui se déroulait au Club Nairn de Clermont en fin de semaine dernière. Dans la classe B, c’est la troupe de Denis Desbiens, Dave Boudreault, Sabrine Desbiens et Gille Gagnon qui l’a emporté par un pointage de 5 à 1 sur l’équipe des Fillion. Pour ce qui est du C maintenant, la Famille Boily a remporté les honneurs avec sont équipe Joël Boily, Philippe Boily, Jonathan Brassard et Denis Tremblay. Ils ont défait l’équipe de Hélène Savard en prolongation.

Le skip Danny Desbiens dont l’équipe a remporté les honneurs dans la classe B. (Photo : gracieuseté)

La famille Boily qui a gagné le tournoi dans la classe C. (Photo : gracieuseté)