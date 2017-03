Une famille syrienne d’arrivée à Baie-Saint-Paul

C’est après une journée de voyage que la première famille d’origine syrienne, les Hazoori, est arrivée à Baie-Saint-Paul vers 3 h du matin le mardi 21 mars, fatiguée, mais heureuse d’être enfin à bon port.

Par Gilles Fiset

« Une des deux familles n’a pas pu venir, car un des enfants était malade et ils ont préféré ne pas lui imposer toutes ces heures d’avion dans son état. Ça ne semble pas être bien grave, c’est une question de jours ou de semaines avant que la deuxième famille vienne nous retrouver », affirme le maire de Baie-Saint-Paul, présent lors de l’arrivée des immigrants syriens à l’aéroport international Pierre-Élliott-Trudeau de Montréal. « Ils sont débarqués de l’avion vers huit heures du soir, mais il a fallu les attendre pendant trois heures pour les formalités de douanes, donc on les a rencontrés juste vers 11 h. Le père parle un peu anglais et quelques mots de français aussi. Une chance que l’on avait une interprète avec nous, une femme de Baie-Saint-Paul qui parle arabe. Ils semblaient fatigués après un si long voyage, mais heureux du déroulement des choses. On leur laisse un temps d’adaptation pour les laisser se reposer avant de passer à autre chose », ajoute le maire.

Les nouveaux arrivants pourront emménager dans leur logement dans environ un mois, car il faut d’abord régler certaines procédures administratives et préparer et meubler les lieux. À cet effet, si des gens ont des meubles en bon état à donner, veuillez communiquer avec Carole Dufour au 633-7078.