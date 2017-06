La famille Delisle s’illustre à Montmagny

Les sœurs Anna-Marielle et Kelly-Ange Delisle de Clermont ainsi que leur père Joël ont fait bonne figure lors de la première série de course ACT à Montmagny le 10 juin.

Les filles se sont classées en quatrième position lors des épreuves de la catégorie Série Mini Sportsman Québec Méchoui International. « Kelly-Ange a terminé en 3e position et Anna-Marielle, en 4e. Mais comme la deuxième course compte plus, au cumulatif, elles ont été classées 4e », relate leur père. Ce dernier a décidé que désormais, une seule fille prendrait le volant pendant la journée de course et que les deux pilotes s’échangeraient la voiture d’une course à l’autre pour ne pas qu’une telle situation se reproduise.

Les deux sœurs ont démontré une meilleure maitrise de leur véhicule pour cette deuxième course, selon leur père. Elles ont beaucoup mieux négocié leurs virages et n’ont connu aucun dérapage, comparativement à leur première expérience en course automobile le 20 mai dernier au même endroit.

Une 11e place pour le père

Après quatre ans d’absence, Joël Delisle s’est classé en onzième position sur 17 véhicules en Série Pro-Cam SuperTruck. Il a concouru sur la même piste que ses filles et durant la même journée. Toute une émotion. « C’était sensationnel et en plus, j’ai ramené le véhicule en bon état, explique-t-il. Les réflexes étaient au rendez-vous. J’aurais pu ouvrir la machine, mais en augmentant les risques d’accidents. Mon but était de me faire plaisir et ce fut réussi avec le camion de l’équipe de course Réjean Blanchet », ajoute le coureur automobile. Sa prochaine course est prévue le 6 août prochain à l’autodrome en terre battue de Saint-Guillaume.