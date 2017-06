Fairmont Le Manoir Richelieu investit dans la jeunesse (vidéo)

Crédit photo : claude boulet

Le Fairmont Manoir Richelieu offre aux étudiants travaillant dans son établissement, à compter de demain, la possibilité de contribuer à un régime collectif d’épargne Desjardins.

Cette annonce a été faite ce matin par Jean Ribes, directeur du Talent et de la Culture, depuis La Gogaille, le restaurant école de la Commission scolaire de Charlevoix, en compagnie des partenaires impliqués.

En collaboration avec la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est, l’adhésion à ce régime sera possible dès l’embauche. Le processus se veut simple. Tous les employés qui ont le statut occasionnel ou temps plein, et qui sont inscrits à un programme d’études à temps plein, niveau secondaire, collégial, universitaire ou postuniversitaire, seront éligibles.

Les étudiants pourront verser au régime le pourcentage de leur salaire brut qui leur convient alors que la cotisation patronale variera en fonction du secteur d’étude de ceux-ci; 3% pour tous les étudiants qui étudient au Québec, 4% pour ceux qui étudient dans un domaine lié à l’hôtellerie au Québec, et 5% pour ceux qui étudient à l’Académie hôtelière de Charlevoix. Les étudiants pourront toucher la part correspondant à leurs cotisations personnelles au moment de leur choix, alors qu’ils auront droit à la portion des cotisations de l’employeur seulement pour fins d’études, avec présentation de pièces justificatives.

