Les facettes de la beauté selon Irena Stawinska

Polonaise d’origine, Irena Stawinska a emprunté un parcours étonnant avant d’atterrir pour une première fois dans Charlevoix il y a une quinzaine d’années. Aujourd’hui, elle présente pour la première fois depuis son retour il y a 4 ans une exposition solo de ses œuvres, récentes et anciennes, une incursion dans un univers pictural unique et expressif, à son image.

Au Québec depuis 35 ans, la peintre Irena Stawinska a un faible pour Charlevoix. «Je suis arrivée ici avec le monastère des Petits Frères de la Croix. J’ai d’abord passé 16 ans ici et à cette époque j’avais exposé au Musée de Charlevoix. J’ai vécu à Notre Dame des Monts, Clermont, Baie-Saint-Paul et j’allais sur le pouce tous les jours à la messe. Après quelques années à Montréal et Québec, je suis revenue dans Charlevoix pour me reposer, relaxer, respirer l’air pur, la belle nature », explique-t-elle.

Pour la première fois de sa vie, elle dispose d’un grand atelier dans une maison qu’elle loue, une situation qui changera bientôt, mais dont elle profite autant qu’elle le peut. « C’est un rêve, une grande maison, un grand terrain… Ma maison est un jardin botanique! Mais elle est à vendre », confie celle qui croit devoir envisager de retourner dans un centre urbain. «C’est un peu difficile, il faut être dans un centre culturel… Je vais peut-être devoir retourner à Montréal», lance-t-elle.

Irena Stawinska a commencé à peindre à 14 ans, alors qu’elle habitait toujours en Pologne. Un des premiers tableaux qu’elle a peint est d’ailleurs partie prenante de l’exposition en cours. « Il se trouvait quelque part en Europe et des amis voyageurs me l’ont ramené », explique celle qui se définit comme une « peintre européenne ». «Les peintres européens ont un style particulier, la profondeur que les peintres américains n’ont pas. Ils sont capables de dessiner davantage. L’abstrait, c’est bon, mais les animaux sont capables aussi!», n’hésite-t-elle pas à dire avec un sourire. Un brin iconoclaste, Mme Stawinska est une… iconographe de grand talent.!«Quand j’étais au monastère, j’ai peint des icônes, car l’atmosphère était géniale là bas pour ça. J’en fais moins maintenant, mais je fais toujours beaucoup de peinture », dit-elle.

Parmi les œuvres récentes, la série des « grands bassistes » se démarque. Les paysages de La Malbaie donnent aussi une idée de l’étendue de la palette de l’artiste qui peint à l’huile, mais s’adonne parfois à la mosaïque et à la peinture décorative.

Ses tableaux seront exposés jusqu’au 5 mars à l’Espace culturel de la Bibliothèque Laure-Conan à La Malbaie.