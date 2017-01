Les fabriques de Charlevoix ouest unies

Les paroisses Saint- Hilarion, l’Assomption de la Sainte Vierge de Les Éboulements, Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres, Saint-Bernard de l’Isle-aux-Coudres, Saint-Joseph-de-Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint- Urbain, Saint-Francois-Xavier de Petite-Rivière-Saint-Francois et Saint-Pierre de Saint Paul de Baie-Saint-Paul ont définitivement les livres. Elles sont désormais une seule et même entité soit la paroisse de Saint- Francois-d’Assise et ce, depuis le premier janvier 2017.

« C’est un gros changement administratif, mais qui n’affectera pas la population. Les services seront les mêmes, les lieux de cultes demeureront ouverts, les besoins aussi seront les même. Tant que les gens seront la et qu’ils garderont leur milieu dynamique et en bonne santé , les milieux tiendront le coup », explique Simon Tremblay. Ce dernier a été nommé par l’évêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, afin d’assumer la présidence de la nouvelle fabrique.

Le nouveau conseil de fabrique sera élu le dimanche 15 janvier a 14 h en l’église de Baie-Saint-Paul. Un représentant de chacune des anciennes fabriques siégera au nouveau conseil.

Le nom de la paroisse, Saint-Francois-d’Assise, est une référence directe à la présence franciscaine et à la nature charlevoisienne, puisque Saint Francois est le patron de l’écologie.

La signature de l’acte de dissolution des fabriques a eu lieu lors des messes du 31 décembre et du 1er janvier. Le décret épiscopal de dissolution a pour sa part été signé par l’évêque le 24 octobre 2016.

Le curé Armand Bégin assure le service pastoral accompagné du vicaire Luc Boudreault et de trois collaborateurs Jean Moisan, Jean-Guy Breton et Rosaire Leblanc.