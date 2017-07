La Fabrique de l’Isle vous attend!

(EB) Sise dans l’ancien presbytère de la paroisse Saint Bernard sur l’Isle-aux-Coudres, la nouvelle adresse des complices Pascale Perron et Carol-Ann Pedneault est un amalgame de plusieurs destinations. D’abord café et bistro tendance végé, mais pas uniquement, la Fabrique est aussi une boutique où on dégotte céramiques (signées Les Ateliers Charlevoix), gaminets (Ananas et Bananas notamment), chandelles (fabriquées spécialement par l’Atelier La Cire-Constance), bijoux, coussins, toutous et œuvres d’art (dont plusieurs créés conjointement par Pascale Perron et Carol-Ann Pedneault) et autres jolies choses aux couleurs de l’ile. Depuis peu, un petit coin librairie s’est ajouté à la proposition de la nouvelle adresse, avec la complicité d’Alycia Dufour.

L’ouverture officielle de La Fabrique a eu lieu en grandes pompes le mardi 25 juillet grâce aux performances des musiciens Annie Morin, Fred Boudreault, Geneviève Jodoin, Gabrielle Shonk, Simon Pedneault, Andréanne Warren et Patricia Deslauriers. Sous les pommiers de la cour arrière du presbytère, plusieurs amis, parents et proches s’étaient réunis pour saluer l’arrivée de ce nouveau et fort sympathique joueur dans le paysage touristique insulaire.