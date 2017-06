Des expositions très variées au MACBSP

Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul propose trois expositions pour sa saison estivale. Le Temps Révélé (Les derniers jours du recommencement) est un véritable hommage aux Petites franciscaines de Marie qu’on retrouve dans les derniers instants de leur maison-mère. Le Musée réserve aussi un bel espace à l’artiste Claude Le Sauteur et au peintre Marius Dubois.

Pour Le Temps Révélé, l’artiste-photographe Alicia Lorente a passé deux séjours de deux semaines avec la communauté des Petites franciscaines de Marie l’hiver dernier. Elle a ainsi documenté la vie des sœurs dans leur couvent, à l’aube de leur déménagement et d’une nouvelle vie pour elles. « J’ai eu accès à tout, les sœurs m’ont laissé faire mon travail, a souligné Alicia Lorente. Pour moi, ce travail a été un cadeau venu du ciel. J’ai trouvé cela aussi intense que lorsque j’ai pris des photos des toréros en Espagne. On sent avec les sœurs un sentiment de rupture. » Les photos ont été faites à partir d’un négatif 35 millimètres et développées en chambre noire. Une vidéo, d’une durée de quatre minutes réalisée avec les Petites franciscaines de Marie, peut aussi être visionnée.

L’exposition L’atelier de Claude Le Sauteur présente pour sa part l’évolution de l’artiste, qui a marqué la région de Charlevoix. En plus de voir ses dessins et ses toiles, les visiteurs pourront découvrir son travail de graphiste. À la suite de son décès en 2007, le MACBSP s’est engagé à présenter son œuvre pour ainsi lui rendre hommage.

La dernière exposition est consacrée à l’univers de Marius Dubois et a pour titre Dans l’œil du temps. Cet artiste est reconnu pour la réalisation de fresques dans la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Durant ses 50 ans de pratique, Marius Dubois a osé aborder à sa façon des sujets mythologiques et religieux. La commissaire Mireille Brisset a rassemblé 13 œuvres majeures, élaborées entre 2000 et 2014.

Les trois expositions sont présentées jusqu’au 5 novembre 2017.

Plus de détails et de photos dans le Journal du 28 juin.