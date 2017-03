Crédit photo : Claude Boulet

Voici une simulation de la réalité de l’exercice de sauvetage ainsi que le montage vidéo. Un événement du genre demande plus de trois semaines de préparation et une communication sans faille entre les forces armées et les patrouilleurs du Mont Grand-Fonds. L’opération a été un succès !

Cette activité a été organisée dans le cadre du Frolik du Mont Grand-Fonds qui a eu lieu vendredi dernier.