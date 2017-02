Êtes-vous membre de la « communauté Go »?

Crédit photo : Gracieuseté

Go-Xplore.com innove et bonifie son espace citoyen en s’inspirant du concept de « co-working » pour proposer aux membres de la nouvelle «communauté Go » un espace de travail temporaire. Les membres de la «communauté Go » seront désormais les bienvenus dans les locaux de Go-Xplore.com situé sur la rue Saint-Étienne à La Malbaie. Cet espace sera réservé aux professionnels qui devront au préalable s’inscrire et comprendra un bureau, une connexion internet et une ligne téléphonique. « Journalistes, artistes, photographes, vidéastes, collègues des médias et des communications et partenaires de GoXplore.com sont les bienvenus », explique Patrice Gagnon, directeur général de TVC-VM et directeur créatif et chef de la stratégie pour Go-Xplore. En réservant leur place ou en téléphonant préalablement pour s’assurer de la disponibilité de l’espace, ces derniers pourront utiliser l’espace disponible et profiter des avantages de la «communauté Go ».

L’objectif ainsi recherché est de promouvoir les valeurs de l’entreprise d’économie sociale soit l’entraide et le « vivre ensemble ». « Nous croyons que la participation citoyenne permet d’explorer diverses perspectives pour bâtir une société plus juste et équitable, s’appuyant sur la richesse de la diversité et de l’intelligence collective », indique Patrice Gagnon, directeur créatif et chef de la stratégie. Envie de faire partie de cette nouvelle communauté? Écrivez à : magazine@go-xplore.com.