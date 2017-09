Un été très achalandé pour le marché public de La Malbaie

Le marché public de La Malbaie a connu une très bonne saison estivale. Un grand nombre de visiteurs et de Charlevoisiens viennent se procurer les produits frais et régionaux chaque samedi de l’été depuis le mois de juin. Les producteurs sont aussi heureux d’avoir accès à ce contact direct avec leurs clients.

La coordonnatrice de la SDC centre-ville et responsable du marché public de La Malbaie, Annick Perron, est heureuse et dresse un bilan positif de la saison, qui se poursuit jusqu’au 7 octobre. « Je suis de retour après deux ans et pour moi, c’est le bonheur total. L’achalandage est là chaque samedi, l’ambiance est conviviale et chaleureuse. Les producteurs m’ont indiqué que leurs ventes avaient augmenté par rapport à l’an passé. À La Malbaie, nous sommes à notre 7e édition. L’an prochain, nous prévoyons acheter de nouveaux chapiteaux et des tables en plus d’embellir les lieux. »

Serge Bouchard, propriétaire de la Ferme de la côte des Bouleaux à Saint-Irénée, est satisfait de sa participation au marché public. « Je viens depuis les débuts et cette année, j’ai au moins 10 % de ventes de plus par rapport à l’an passé. Mes ventes ont toujours été en progression. La clientèle est locale et nous voyons aussi des touristes. J’aime l’ambiance, les gens prennent le temps de s’asseoir et de prendre un café ensemble. Le contact avec les gens est aussi important. »

Le jardinier Marcel Bilodeau participe pour sa part pour la première fois au marché public. « Avant, je vendais mes légumes directement chez les gens, mais c’est plus difficile de vendre ainsi puisque les gens sont absents le jour ou n’ont pas d’argent comptant, a-t-il constaté. Je suis très content de mon expérience. Mes ventes sont bonnes. Je serai de retour l’an prochain, c’est certain. »