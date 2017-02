Une étape de plus pour Dylane

(EB) La jeune chanteuse de Saint-Fidèle Dylane Foster a franchi une nouvelle étape du concours de chanson de l’émission Belle et Bum. Elle a été sélectionnée parmi les 10 finalistes qui courent la chance de se mériter une prestation télévisée pour leur réinterprétation d’une chanson québécoise. Dylane a pour sa part choisi de livrer sa version de On va s’aimer encore, de Vincent Vallières, qu’elle vous invite à écouter au http://belleetbum.telequebec.tv/concours/. Chaque vote du public compte et vous êtes cordialement convié à lui accorder votre support en votant pour elle. Un vote par jour d’ici le 25 février est possible.

Le vote du public compte pour 40%, alors que le 60% est à la discrétion du jury. «J’ai donc besoin de votes encore une fois !», conclut la jeune femme.