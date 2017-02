Espace culturel

Crédit photo : Frédérique Ménard

François Roy en minitournée

L’auteur compositeur interprète François Roy sera en spectacle les 3 et 4 février dans Charlevoix. Il s’arrêtera d’abord à La Malbaie, à l’Auberge de jeunesse (le 3, à 20h), puis au Tony et Charlo le lendemain (le 4, à 21h). Fort d’un bac en musique et d’un certificat en rédaction, il a notamment œuvré au sein du groupe Tassez vous d’là, un hommage aux Colocs, et il s’est aussi démarqué dans différents concours avec ses propres chansons. Le Festival en chanson de Petite-Vallée lui a remis en 2014 le prix du public parolier, le prix de la plus belle plume et le prix de la chanson Canon. C’est au moyen d’un folk bien personnel et non dénué de profondeur qu’il raconte l’amour.

Son premier album, Le bonheur arrive à pied, paru en 2013, se réclame de la nouvelle chanson québécoise et francophone. Il est ausssi paroliers pour d’autres artistes, mais c’est son travail qu’il vous fera découvrir lors de son passage dans Charlevoix, notamment les titres de son second album, Chérie, les heures, paru en novembre dernier et à l’origine de cette tournée qui le mènera aux quatre coins du Québec.

Place à « Sec en spec »!

Bientôt, les jeunes talents de Charlevoix monteront sur scène pour vous démontrer l’étendue de leur potentiel artistique grâce au concours Secondaire en spectacles. À La Malbaie, la finale se tiendra le 9 février dès 19h à l’auditorium de l’école secondaire du Plateau. Quarante jeunes présenteront neuf numéros de variétés.

Le groupe Dream, Charles Gingras, lauréat lors de la dernière finale locale et Dylane Foster, lauréate de la finale locale du concours Cégep en spectacle au CECC, animeront la scène durant la période de délibération des juges.

Les billets sont en vente au coût de 8 $. Pour se les procurer, on s’informe auprès des participants ou à partir du 8 février, on communique avec Éric Pouliot au 418 665-3791 poste 3142.

Le 23 février, la finale régionale du centre éducatif Saint-Aubin de Baie-Saint-Paul se déroulera à l’auditorium de l’endroit. Deux numéros de chacune des écoles secondaires participantes seront sélectionnés pour les finales régionales qui se tiendront les 21, 22 et 23 mars 2017 à la salle Sylvain-Lelièvre du cégep Limoilou.

À vos agendas!

Le Musée cherche des photos!

La prochaine grande exposition du Musée de Charlevoix portera sur les Charlevoisiennes avec un grand C! Le Musée est donc à la recherche de photographies prises entre 1860 et 1960 et qui mettent la femme charlevoisienne en scène dans son milieu. Le Musée souhaite couvrir les grandes étapes de la vie des femmes de tous horizons, de toutes professions, de tous statuts.

Le Musée possède bien sûr de nombreuses photos, mais il souhaite constituer une banque qui donnera encore plus de profondeur à son grand projet d’exposition. Les photos doivent être remises en mains propres à madame Julie Côté, conservatrice du Musée de Charlevoix, ou transmises par courriel (en haute résolution) à conservation@bellnet.ca, avant le vendredi 3 mars 2017.

Après-ski au Mont Grand-Fonds

Ce sont les Trouble Makers qui animeront l’après-ski de ce samedi 4 février au Mont-Grand Fonds dès 15h30. Profiter de l’ambiance chaleureuse du chalet après une belle journée à jouer dehors dans des conditions idéales : qui dit mieux?

Des contes au gîte

Le Gîte TerreCiel de Baie-Saint-Paul accueille la conteuse Yolaine et ses « contes à faire rougir les fraises ». Yolaine s’inspire des folklores traditionels et contemporains pour pondre ses contes qui vous révéleront certains des secrets les mieux gardés de la création… Elle a notamment remporté plusieurs prix dans des festivals de contes et a été sacrée Reine des menteurs 2014 au concours de menteries de Moncrabeau, en France. L’événement se tiendra le 9 février dès 20h au gîte situé au 113, rue Sainte-Anne, à Baie-Saint-Paul.

Vos jeudis crochetés

Le Musée de Charlevoix vous invite à participer à un atelier gratuit et ouvert à tous le jeudi 19 février de 13h à 16h. Plusieurs rendez-vous autour du crocheté auront lieu au cours des prochains mois soit le 23 février et les 9 et 23 mars. Au 10, chemin du Havre à Pointe-au-Pic. Informations au 418 665-4411.

Repas tourtière pour l’église!

Le 25 février, un rendez-vous au sous sol de l’église de Baie-Saint-Paul vous est donné pour une bonne cause : la sauvegarde de la chapelle de Saint-Placide, pour laquelle un comité de sauvegarde s’investit depuis quelque temps. Un repas tourtière animé, notamment par le musicien chevronné Jocelyn Tremblay, vous y attend, de même que de nombreux prix de présence. Les billets sont en vente auprès des membres du comité. On s’informe en composant le 418 435-5131 ou en envoyant un courriel à comite.saint.placide@gmail.com.