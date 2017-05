Éric Leblond : courir 165 km… en 48 h

Le 30 juin prochain, Éric Leblond de Saint-Siméon tentera de compléter les 165 km de la Grande Traversée, l’épreuve reine de l’Ultra-Trail du Mont-Albert. Cet ultra-marathon en forêt est la plus longue distance du réseau canadien de skyrunning, un sport extrême de course à pied en montagne.

Le coureur de Charlevoix aura 48 h pour compléter le parcours qui s’étend sur 31 sommets et qui comporte 8 500 de dénivelé.

Adepte de la course à pied depuis six ans, l’ultra-coureur s’entraine très sérieusement depuis deux ans pour pouvoir réussir le plus grand défi de sa carrière sportive. « Je m’entraine six jours sur sept et je parcours jusqu’à 130 km par semaine. Même après avoir travaillé en forêt durant 12 heures, je m’entraine après le travail », confie M. Leblond.

Le coureur de Saint-Siméon a fait de la course une discipline de vie après s’être sorti de problèmes de drogue et d’alcool. « Maintenant, courir c’est ma vie », s’exclame-t-il durant l’entrevue.