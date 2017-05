Environ 200 personnes marchent en appui aux travailleurs de la scierie

Les 39 travailleurs de la scierie de Saint-Hilarion ont reçu une belle vague de solidarité ce matin puisque 200 personnes ont participé à la marche qui a eu lieu ce matin selon les estimations des organisateurs. L’ensemble des élus et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard et la députée de Beauport-Charlevoix-Ile d’Orléans, Sylvie Boucher, ont aussi manifesté leur appui lors de cette marche symbolique, qui s’est bien déroulée.

Pour le maire de Saint-Hilarion, Rénald Marier, « c’est important de démontrer notre solidarité puisque la scierie est très importante pour la municipalité et nous ne voulons pas qu’elle ferme. Je suis fier que les employés soient présents. Une fermeture de six mois pour moi c’est long et ces 40 emplois sont importants pour toute la région. Cette fermeture a aussi des conséquences pour des camionneurs en plus des autres emplois indirects. »

Les marcheurs se sont rendus jusqu’à la scierie en empruntant le chemin Cartier. « Nous vous remercions d’être là, a souligné le président du syndicat des travailleurs de l’usine de Saint-Hilarion, Steeve Pilote. Nous sommes chez-nous ici. Nous souhaitons que les travailleurs qui ont de 30 à 35 ans d’expérience puissent travailler jusqu’à leur retraite et que nous les jeunes ayons la chance de prendre la relève. »

La préfet de la MRC de Charlevoix, Claudette Simard, croit en l’importance de garder confiance et d’assurer la pérennité de la scierie. « Nous sommes des alliés depuis le premier jour et c’est important que cela continue. Il faut qu’on discute ensemble afin de trouver des solutions à long terme. » Le préfet de la MRC de Charlevoix-Est a pour sa part rappelé que « la région de Charlevoix a été construite grâce à des travailleurs du bois et nous devons poursuivre pour conserver nos familles dans la région ».

Des solutions ont été mises de l’avant par le gouvernement du Québec, qui poursuit ses discussions avec Produits forestiers Résolu, selon la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, pour qui s’était prioritaire de participer à cette mobilisation. « J’ai rencontré les employés de l’usine lundi dernier durant trois heures. J’ai répondu à leurs questions et à leurs inquiétudes. Je souhaite poursuivre mes démarches avec détermination afin que leurs emplois soient préservés et que la fermeture soit la plus courte possible. Nous avons du bois, mais la compagnie a refusé de l’acheter. Comme autre solution, nous avons mis en place le programme Essor qui permettrait d’obtenir de l’aide financière pour moderniser l’usine. Nous avons aussi évalué les forêts pour voir si c’était possible d’avoir du bois supplémentaire. Toutes les avenues seront envisagées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. ».

