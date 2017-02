Entrevue éditoriale (reportage 4 de 6) : «On ne va pas voir ce qu’il se fait ailleurs pour l’adapter…»

Crédit photo : Claude Boulet

Dans un 4e reportage, Sylvain Tremblay, le préfet de la MRC de Charlevoix-Est, aborde la notion de l’inclusion sociale et de l’innovation en région. Il soutient qu’il faut travailler sur l’ouverture envers les autres, tout en prenant bien soin de se regarder le portrait dans le miroir. « On ne va pas voir ce qu’il se fait ailleurs et l’adapter à soi. Aller chercher du travail ailleurs et l’amener ici. On n’est pas plus capable de se mettre ensemble pour obtenir des contrats ». L’élu aborde aussi les questions des mentalités et de l’immigration : « Si un Montréalais n’est pas quelqu’un d’ici, imaginez les autres nationalités. Il y a des gens qui auraient des compétences pour amener des choses en région mais ce n’est pas facile… ». Un questionnement somme toute intéressant…