Entrevue éditoriale (reportage 6 de 6) : La Corporation saumon Rivière-Malbaie a erré

Crédit photo : Claude Boulet

Depuis quelques semaines, le dossier de la gestion de la Corporation saumon Rivière-Malbaie fait les frais de l’actualité et, selon le préfet Sylvain Tremblay, il appartiendra aux membres d’éventuellement dicter la suite en assemblée générale annuelle. « Si c’était un OSBL – organisme sans but lucratif – je ne serais pas là. Mais cette rivière passe sur tout le territoire et il y a des partenaires privés. Alors nous devons nous en occuper ». Le préfet avoue que les mandats de gestion de cette rivière sur le territoire sont donnés par le gouvernement et que, si une problématique survenait quant à la gestion de cette corporation, le gouvernement pourrait en confier la gestion à la MRC, bien avant la Sépaq. « Je pense que dans les dernières décisions, ils ont erré », a confié M. Tremblay, en signalant que, « en ce moment, ça s’en va du côté juridique». Les deux parties, MRC et Corporation Rivière-Malbaie, sont en consultation auprès de leurs avocats.