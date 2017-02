Entrevue éditoriale : (reportage 3) Le pouvoir public ne crée pas les jobs

Crédit photo : Claude Boulet

«Ce n’est pas le pouvoir public qui crée les jobs, c’est l’affaire des entrepreneurs. Notre rôle est de créer un milieu propice aux investissements», soutient le préfet de la MRC de Charelvoix, Sylvain Tremblay, qui croit que la région devrait évoluer au niveau de la pensée collective. « Nous avons un nouveau rapport de force avec Québec qui se situe à deux heures, à une heure de Charlevoix. On l’a vu au niveau des circonscriptions électorales au niveau provincial et fédéral, il est de plus en plus difficile de se faire valoir. Boischatel et Saint-Siméon dans le même comté, on ne parle vraiment pas de la même réalité. Avant de refaire une ville, une MRC, il faut refaire des associations qui représentent les gens, ajoute M. Tremblay. On a les mêmes obligations qu’une ville d’importance mais on n’a pas la démographie pour absorber les coûts des projets en considérant les normes gouvernementales ». Plus de détails ce reportage vidéo.