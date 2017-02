Entrevue éditoriale (2e reportage de 6) : La région la plus attractive dans 10 ans…

Crédit photo : Claude Boulet

Dans le 2e d’une série de six reportages, le préfet Sylvain Tremblay place la problématique de la démographie comme le principal frein au développement de Charlevoix. « Ce n’est pas l’économie, c’est la démographie le problème. Et nous sommes condamnés à perdre des acquis si on ne fait rien pour y remédier », ajoute-t-il, pour justifier l’importance d’agir dès maintenant. Il croit plus que jamais en l’importance de faire du démarchage avec nos voisins afin de créer des choses. « En considérant les problèmes que nous avons, il faut des têtes de cochon pour garder nos entreprises ici. Mais ça prend des entrepreneurs pour partir des entreprises. Avec 16 000 personnes dans notre MRC, il est évident qu’on n’a pas 3000 entrepreneurs », ajoute-t-il, dans une entrevue éditoriale. Il conclut en évoquant le souhait d’avoir une vision, celle de la région la plus attractive dans 10 ans au Québec, en réussissant à faire travailler tout le monde avec un seul objectif commun.