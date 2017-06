Entendez-vous l’été ?

Signe que la belle saison est à nos portes, la série Prélude à l’été du Domaine Forget débute le vendredi 9 juin. Les premiers concerts feront la part belle aux cuivres et à l’excellence des artistes en résidence à l’Académie dont le tubiste de renommée internationale Gene Pokorny (Philadelphie), le tromboniste Jesper Busk Sørensen (Berlin) et le corniste québécois Louis-Philippe Marsolais.

Par Emélie Bernier

Les 9 et 16 juin, place aux cuivres ! D’abord, le vendredi 9 juin à 16h, David Krauss, à la trompette, William VerMeulen, au cor, Jesper Busk Sørensen au trombone, le monument américain Gene Pokorny au tuba, Philip Chiu, Olivier Hébert-Bouchard et Vanessa Lee au piano défileront sur scène en petits ensembles à géométrie variable. Gene Pokorny, depuis longtemps espéré au Domaine Forget, offrira entre autres un extrait du Concerto pour tuba de Vaughan-Williams. David Krauss, Jesper Busk Sørensen et Olivier Hébert-Bouchard présenteront Vocalise pour trompette, trombone et piano de André Previn. Des œuvres de Bach, DiLorenzo et Ewazen sont Également au programme,

Le vendredi 16 juin à 20 h, le trompettiste solo Éric Aubier, les trompettistes Manon Lafrance et Geoffrey Thompson, trompettes, les cornistes Louis-Philippe Marsolais et Guy Carmichael et les trombonistes Peter Sullivan, Patrice Richer et Pierre Beaudry, trombones tout comme les tubistes Lance Nagels et Øystein Baadsvik vous feront ressentir toute la majesté des cuivres dans un programme de musique de chambre éclectique allant de Bach au répertoire du XXIe siècle en passant par Gounod.

Le samedi 10 juin à 20 h soulignera le retour du stage de composition. Les compositeurs en résidence Laurie Radford et Joshua Fineberg verront leurs œuvres interprétées par l’Ensemble Paramirabo et l’Ensemble à percussion Sixtrum. De plus, le vibraphoniste et compositeur Ney Rosauro se joindra au concert.

À compter du 11 juin et ce, jusqu’au 3 septembre prochain, les brunches-musique du Domaine Forget permettront de partager en famille ou entre amis un bon repas mettant à l’honneur les saveurs régionales. Les cours de maître, auxquels vous pouvez assister gratuitement, seront dispensés par Gene Pokorny le 7 juin à 9h30 et par Jesper Busk Sørensen, trombone solo de l’Orchestre philharmonique de Berlin à 13h30. Le 13 juin, le trompettiste Éric Aubier fera de même à 9h30, suivi, à 13h30 de Frøydis Ree Wekre, corniste.

Les concerts de l’Académie, aussi gratuits, auront lieu le 9 juin à 19h30 (Cuivres) et le 15 juin à 16h (musique contemporaine) et à 19h30 (cuivres et percussions).

Informations et réservations au 418 452-3535. Visitez le site web pour tous les détails au www.domaineforget.com