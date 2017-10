Ensemble contre la faim

Les employés du Casino de Charlevoix ont participé pour une 7e année à l’activité annuelle de bénévolat au profit du Service alimentaire et d’aide budgétaire (SAAB) de Charlevoix-Est et lancent un mouvement de solidarité pour venir en aide aux nombreuses familles dans le besoin.

Une escouade d’apprentis cuisiniers composée d’une quinzaine d’employés du Casino a préparé plus de 500 repas dans les cuisines du Fairmont Le Manoir Richelieu afin d’aider le SAAB de Charlevoix-Est à répondre aux besoins.

Les équipes du Casino et du Fairmont Le Manoir Richelieu ont aussi mis sur pied une collecte de denrées pour l’organisme communautaire en collaboration avec trois épiceries du secteur. Cette collecte a permis de recueillir 918 kg de denrées alimentaires non périssables et d’autres produits utiles.

À cet élan de solidarité, le Casino ajoute un don de 10 000 $ en appui à la mission poursuivie par le SAAB. Ce montant permettra de bonifier les services offerts par l’organisme, en collaboration avec d’autres partenaires du milieu, qui contribuent entre autres à l’achat de paniers d’épicerie pour des familles démunies.

« Encore cette année, notre équipe se fait une joie et une fierté d’appuyer la mission du SAAB. La cause de la sécurité alimentaire nous tient à cœur. En tant que résidents de Charlevoix, nous sommes soucieux d’aider des gens de notre région », de dire Philippe Chantal, directeur général du Casino de Charlevoix.

Chantal Filteau, la présidente du SAAB ajoute : « Cette journée de bénévolat des employés du Casino de Charlevoix tombe à point pour nous, d’autant plus qu’elle coïncide avec la réouverture de nos locaux, cette semaine, auprès de la clientèle. Alors que le budget devient plus serré pour de nombreuses familles à faible revenu, cette activité est non seulement la bienvenue pour notre organisme, mais est aussi fort appréciée de notre clientèle. Cette année, nous avons fourni en moyenne de l’aide alimentaire à 50 ménages chaque mois ».

Cette journée annuelle de bénévolat s’inscrit dans le partenariat durable 4 casinos, 4 Moisson et est déployée dans le cadre du programme de bénévolat d’entreprise de Loto-Québec. Ce programme vise à offrir aux employés des occasions de contribuer positivement à leur communauté locale en prenant part à des actions bénévoles ou d’engagement communautaire.