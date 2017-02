Un engouement nouveau pour le carnaval de St-Hilarion

La tradition du carnaval est loin de battre de l’aile dans la municipalité de Saint-Hilarion. Tellement que l’on vient même de l’extérieur pour y participer.

Par Gilles Fiset

La 63e édition du carnaval de Saint-Hilarion qui a fait vibrer la petite municipalité du 13 janvier au 4 février a été une réussite sur toute la ligne selon ses organisateurs. « L’édition 2017 du Carnaval a renoué avec un achalandage intéressant. Il y a eu en moyenne 200 personnes qui ont participé activement à chaque soirée et 230 personnes se sont déplacées le samedi 4 février pour le couronnement de reine », écrit Lucie Hotte, responsable des loisirs dans la ville de Saint-Hilarion, dans son communiqué.

Selon Mme Hotte, le carnaval a connu un regain de popularité cette année par rapport à l’année précédente. Une situation qu’elle explique par l’ajout de nouvelles activités à la programmation, soit une journée des familles avec des jeux gonflables et de l’animation, un 6 à 8 vins et fromages et un tournoi de cartes après le brunch de Bonhomme le dimanche 22 janvier. La responsable des loisirs estime à plus d’une centaine le nombre des participants à cette activité.

Les trois duchesses de cette année, Maude Simard, Camille Gagnon et Catherine Ménard sont des résidentes de Baie-Saint-Paul. « On voulait des duchesses de l’extérieur pour faire connaitre davantage le Carnaval et amener également d’autres participants de l’extérieur de Saint-Hilarion », mentionne la responsable des loisirs de la petite municipalité.