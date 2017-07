Enfin le soleil sur Tadoussac!

La guigne météo s’acharnait encore il y a peu sur Tadoussac même si un soleil timide sèchait les toits des tentes plus tôt en ce dimanche, dernière journée du plus grand des petits festivals. Vers 10:30, le soleil semblait revenu pour de bon. Le spectacle de La Bronze (10h) et Le Couleur prévu aux Dunes ce matin est toutefois déplacé à plus tard en un lieu indéterminé.Le spectacle à L’Anse à la Barque est pour sa part annulé.

A 14h, sur le Promenade de Tadoussac, Mélisande offrira un spectacle gratuit avec la baie en arrière-plan si le temps fluctuant le permet.

Tout au long de la journée, les spectacles se suivent et ne se ressemblent pas. Des spectacles surprise sont prévus à 13h et 15h.

Un des Coups de cœur des festivaliers, le duo éclectique, poétique et « drôlatique » Sages comme des Sauvages est à ne pas manquer à 15h.

Damien Robitaille se produira à 15h30 sous le chapiteau Desjardins. Louis Jean Cormier, Wallace, Saratoga, Menoncle Jason, Daniel Bélanger, Les Deux luxes et Les Hôtesses d’Hilaire se produisent ici et là tout au long de la journée.

L’équipe pourra enfin souffler un peu et cesser de regarder le bulletin météo!

Jusqu’ici, le festival se déroule sans encombres, mais nombreux seront ceux qui devront user leur sécheuse au retour à la maison!

Chansontadoussac.com pour tous les détails.