Des élèves transportés dans un monde imaginaire… (vidéo)

Depuis déjà 3 ans quelques les élèves du service de garde le Tournesol enjoué de l’école Félx-Antoine-Savard de La Malbaie présentent une pièce de théâtre à toutes les classes, aux parents et à quelques invités.

« Je suis éducatrice et j’ai eu le goût de faire ce projet car étant moi-même passionnée je savais que je contaminerais quelques enfants. Les enfants ont la chance de développer diverses facettes de leur personnalité et de côtoyer un monde imaginaire pour quelques instants. Il y a des enfants qui sont là depuis 3 ans et qui me rappelle de ne pas les oublier l’an prochain », explique Christine Gagné éducatrice en service de garde.

« Il y a des enfants qui jamais on aurais cru voir performer avec autant d’assurance . Depuis 3 ans j’ai vu une très belle évolution chez chacun des enfants et pour moi c’est une réussite à tout les niveaux. À travers la perruque de ma tante Dolorès, le trophé de grand-papa et le balai de la voisine, il y a toujours de beaux souvenirs qui j’espère resteront gravés dans le cours des enfants très très longtemps » ajoute madame Gagné.