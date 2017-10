Élections municipales : Olivier Dufour convoite le district 6 à PRSF

Olivier Dufour propose à ses concitoyens de s’allier contre le projet de fusion des municipalités de la MRC de Charlevoix et d’unir les différents acteurs économiques et politiques de sa municipalité.

Par Gilles Fiset

Natif de Petite-Rivière-Saint-François depuis 37 ans, Olivier Dufour pense que l’idée de fusion apportée par le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, équivaudrait à rayer sa municipalité de la carte. Selon lui, « Petite-Rivière n’a pas à se sacrifier pour un modèle de gestion qui n’a pas fait ses preuves », écrit-il dans son communiqué de presse. « L’occupation du territoire au Québec nécessite une gestion de proximité et un plus grand nombre de municipalités. Petite-Rivière-Saint-François a développé depuis 1675 une histoire et une culture qui lui est propre. Le maire de Baie-Saint-Paul parle maintenant de six à huit conseillers élus pour l’ensemble de la MRC, avec des “quartiers” qui couvriraient plusieurs municipalités. Petite-Rivière serait donc représenté par un seul élu, qui pourrait très bien résider à Baie-Saint-Paul? Je ne laisserais jamais faire ça ! », a-t-il ajouté.

En savoir plus sur le Massif

Selon Olivier Dufour, même si la population de Petite-Rivière-Saint-François est derrière le projet du Massif, elle demeure sans réponse par rapport à certaines de ses interrogations et il se propose de remédier à la situation s’il est élu. « C’est le rôle d’un conseil municipal de représenter la population et d’aller chercher l’information pour répondre à leurs questionnements. Je trouve dommage que les Riverains ne puissent se faire des ambassadeurs du projet de développement du Massif, tout simplement parce qu’il y a peu d’information disponible pour eux », affirme-t-il.

Repenser l’économie

Gérant d’un commerce de détail pendant de nombreuses années, M. Dufour croit qu’il est possible de mettre en place des conditions pour une économie plus florissante dans sa petite municipalité, à condition que tous les acteurs adoptent « des objectifs complémentaires. “Le Massif demeure une station de glisse au potentiel international, mais les commerces du village ferment et le taux d’inoccupation des habitations est de plus de 55 %. Avec une approche globale, il y a sûrement moyen de créer des conditions plus favorables pour tous” écrit-il.

Il faut s’unir

« Les confrontations majeures des dernières années au Conseil municipal ont réduit le poids politique de Petite-Rivière. Des enjeux politiques, économiques et sociaux menacent la municipalité. Il faudra compter sur la solidarité de tous afin d’aborder de front ces dossiers », affirme M. Dufour en terminant.