Élections municipales : Jean Fortin officiellement candidat

Le maire actuel de Baie-Saint-Paul sollicite un sixième mandat avec la volonté de travailler durant les prochaines années sur ce qu’il considère comme les trois plus grands enjeux pour le futur de la ville : le complexe Maison Mère Baie-Saint-Paul, la participation citoyenne et le regroupement des municipalités.

Par Gilles Fiset

Jean Fortin se dit satisfait du travail accompli sous sa gouverne durant les quatre dernières années et veut poursuivre ce qui a été commencé. Trois dossiers lui tiennent principalement à cœur vu leur importance pour la municipalité et même pour la région, selon lui.

Il y a d’abord celui du complexe Maison Mère Baie-Saint-Paul. « C’est une des raisons principales qui fait que je veux m’impliquer, confie l’actuel maire. Même si on a cédé notre gestion à une corporation, la Ville se doit de continuer à être un leader à ce niveau. C’est un enjeu collectif de développement et il faut continuer d’y travailler avec les citoyens et les gens impliqués autour de projets structurants tout en respectant l’équité pour l’ensemble des intervenants ».

La participation citoyenne est la deuxième grande priorité pour l’actuel maire, qui veut en cela suivre les recommandations gouvernementales. « Avec la loi 122 du gouvernement provincial, il y a de nouvelles règles pour les municipalités qui sont importantes et qui nous suggèrent de nous doter d’une politique de participation citoyenne. C’est mon objectif de poursuivre le travail de participation citoyenne qu’on a commencé ici à Baie-Saint-Paul avec différents projets, comme avec l’Agenda 21, et de doter la ville d’une véritable politique en ce sens», affirme-t-il.

Finalement, le regroupement des municipalités de la MRC est inéluctable pour le bon développement non seulement de la ville de Baie-Saint-Paul, mais aussi d’une partie de Charlevoix.

Une MRC, une ville

Jean Fortin caresse un grand projet, celui de réunir les différentes municipalités de la MRC de Charlevoix en une seule et grande entité. « Pour une plus grande cohésion de notre milieu et donc un meilleur aménagement du territoire. Ça va nous obliger à travailler ensemble encore plus et à avoir une approche plus globale de la région », affirme celui qui assure ne pas vouloir « forcer qui que ce soit, mais convaincre. On est rendu là ».

L’actuel maire de Baie-Saint-Paul a déjà une vague idée de ce à quoi les choses pourraient ressembler.

« Le jour où une MRC pense à regrouper des services assez près des citoyens et à les donner elle-même, il faut repenser son mode électif. Il pourrait y avoir entre six et huit conseillers élus directement par la population et un maire. L’idée ici serait d’avoir une approche municipale de l’ensemble. Baie-Saint-Paul n’aurait pas nécessairement plus de conseillers, car la notion de quartier changerait et les conseillers pourraient représenter des quartiers qui couvriraient plusieurs municipalités », explique-t-il.